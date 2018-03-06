Гари Невилл: «Такое ощущение, что Поль Погба делает пост в Instagram, а не играет в футбол»

Автор: Дмитрий Темников 0

Моуринью Погба

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игрока «красных дъяволов» Поля Погба по окончании первого тайма во вчерашнем матче с «Кристал Пэлас». По завершении первых 45 минут в счете вели «орлы» — 1:0.

«Игра Погба и близко не была достаточно хорошей. Главная сила Поля в том, что он играет свободно, будто гоняет мяч с друзьями в парке. Это же и его величайшая слабость.

Такое ощущение, что он делает пост в YouTube и Instagram. Все несерьезно. Как будто для него это шутки. Неудивительно, что Моуринью в последние недели неоднократно оставлял его на скамейке», – заявил ТВ-эксперт в прямом эфире.

Напомним, к 55-й минуте лондонцы выигрывали — 2:0. Но футболисты «МЮ» сделали камбэк, забив три мяча и победив с минимальным преимуществом в счете.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

 

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