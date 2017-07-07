Константин Сарсания: «Переговоров со Смоловым не было»

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Констанин Сарсания рассказал о ситуации вокруг нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Что вы уперлись в Смолова? Смолов находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на нем. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Федор – лишь один из этого списка. Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров — поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта.

На текущий момент игрок с такими качествами и русским паспортом интересен «Зениту». Но условия, на которых он может оказаться в «Зените», нам не подходят», — сказал Сарсания.

Напомним, что Смолов мог стать футболистом «Зенита», который предлагал за игрока обмен на Александра Кокорина с доплатой. Однако клубу из Санкт-Петербурга нападающий «Краснодара» предпочел московский «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат