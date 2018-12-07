«Анжи» получил восемь миллионов рублей от РПЛ

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Анжи

Махачкалинский «Анжи» получил от Российской премьер-лиги (РПЛ) восемь миллионов рублей. Об этом рассказал президент клуба Осман Кадиев.

Функционер заявил, что эта выплата является авансом, а не помощью. «Просто клубы лиги пошли нам навстречу, и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед», — подчеркнул Кадиев.

В конце ноября тренер «Анжи» Магомед Адиев допустил, что из-за финансовых проблем во втором круге первенства команде придется играть молодежным составом. Перед матчем 16-го тура чемпионата с «Уфой» махачкалинцев не пустили на собственный стадион. В результате футболисты «Анжи» в тот день не тренировались.

4 декабря президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига рассматривает вариант с предоставлением кредита махачкалинцам. Тогда речь шла о небольшой сумме.

Фото: Global Look Press
Источник: Телеканал «360»

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