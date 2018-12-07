Алексис Санчес пропустит остаток сезона

«Манчестер Юнайтед» разрешил форварду Алексису Санчесу вернуться в Чили. Нападающий продолжит восстановление после серьезной травмы подколенного сухожилия, полученной на прошлой неделе.

Санчес, который начал в стартовом составе только 7 игр нынешнего сезона, будет залечивать повреждение под присмотром медицинского штаба сборной Чили. Ожидается, что Алексис больше не поможет «Манчестер Юнайтед» в этом календарном году.

Главный тренер команды Жозе Моуринью опроверг слухи о том, что Санчес не выходит на поле не по футбольным причинам.

«МЮ», набрав 23 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 16-го тура «красные дьяволы» сыграют с лондонским «Фулхэмом». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 8 октября и начнётся в 18:00 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports