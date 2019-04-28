«Норвич Сити» вернулся в английскую Премьер-лигу

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матче 45-го тура Чемпионшипа «Норвич Сити» принимал «Блэкберн Роверс». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Даниэля Фарке.

В составе хозяев голами отметились Марко Штайперман и Марио Вранчич. У гостей единственный мяч оформил Льюис Трэвис.

За тур до окончания чемпионата «Норвич» обеспечил себе выход в Премьер-лигу. Команда возвращается в высший дивизион спустя три года.

Если сегодня «Лидс Юнайтед» потеряет очки в матче с «Астон Виллой», то второй командой, которая может напрямую попасть в АПЛ, станет «Шеффилд Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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