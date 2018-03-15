Лига чемпионов, 1/8 финала. «Барселона» забила три безответных мяча «Челси»

Состоялся последний матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» не испытала проблем в ответной встрече против «Челси».

Лига чемпионов. 1/8 финала.

БАРСЕЛОНА – ЧЕЛСИ – 3:0 (2:0).

Барселона. 14 марта.

Стадион: «Камп Ноу», 97 183 зрителя.

Судья: Дамир Скомина (Словения).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс (Гомеш, 61), Иньеста (Паулиньо, 56), Суарес, Месси, Дембеле (Видаль, 67), Роберто, Альба, Юмтити.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Жиру (Мората, 67), Азар (Родригес, 82).

Гол: 1:0 – Месси (3), 2:0 — Дембеле (20), 3:0 — Месси (63).

Предупреждения: Роберто (22), Алонсо (75).

9 (8) удары (в створ) 6 (3)

11 фолы 16

4 угловые 6

1 офсайды 7

50 % владения мячом 50

Первый матч: 1:1.

Уже на третьей минуте «Барселона» вышла вперед: хозяева провели скоростную атаку, а завершил ее Месси — нападающий открыл счет, нанеся точный удар с острого угла. Через 17 минут аргентинец вновь поучаствовал в голевой атаке: он перехватил мяч у соперника и после стремительного кросса к штрафной Куртуа сделал результативную передачу на Дембеле. Француз обработал мяч и послал его в верхний угол бельгийского голкипера, впервые забив за сине-гранатовых. До второго гола команда Конте пыталась создать момент на чужой половине поля, но защита «блаугранас» перекрывала все линии и успешно перехватывала мяч у форвардов «Челси». А в обороне лондонцы играли неуверенно — Суарес, Месси и Дембеле спокойно принимали пас в окружении нескольких футболистов из английского клуба. В начале второго тайма случился спорный эпизод: Жиру упал в штрафной тер Штегена после контакта с защитниками «блаугранас», но арбитр не назначил пенальти и показал французу желтую карточку за симуляцию. Но уже на 63-й минуте Месси лишил англичан теоретических шансов на успех: южноамериканец завершил контратаку, ворвавшись в штрафную площадь и на ходу отправив мяч в ворота через ноги Куртуа. Лионель добился очередного личного достижения — этот гол стал для 30-летнего игрока 100-м в Лиге чемпионов. А сама «Барселона» обновила рекорд турнира, выйдя в 1/4 финала ЛЧ в 11-й раз кряду.

Фото: официальный твиттер ФК «Барселона»

Источник: Еженедельник «Футбол»