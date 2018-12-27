Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед». Кандидатура 51-летнего специалиста будет рассмотрена руководством «МЮ» в процессе поиска постоянного главного тренера.

«Юнайтед» проявляет интерес к Маурисио Почеттино, но договориться с «Тоттенхэмом» будет очень сложно. «МЮ» намерен провести тщательный и всесторонний поиск, прежде чем назначить нового главного тренера.

Клуб намерен продолжать поиски специалиста, независимо от результатов команды в текущем сезоне. Аллегри ранее сообщал о желании однажды поработать в АПЛ.

Напомним, 18 декабря «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, команду до конца сезона возглавил Оле-Гуннар Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN