Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Туринский «Ювентус» работает над трансфером полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Компания «Exor», принадлежащая семье Джона Элканна и Андреа Аньелли, готова выделить необходимую сумму для покупки валлийца.

Ожидается, что «Королевский клуб» запросит 80 млн. евро. Основным препятствием для осуществления сделки называют зарплату игрока. В Испании Бэйл получает 15 млн. евро в год, однако в составе туринского клуба самые высокооплачиваемые футболисты – Гонсало Игуаин и Пауло Дибала – зарабатывают 7,5 млн. евро, и «бьянконери» не намерены поднимать потолок зарплат ради валлийца.

В прошедшем сезоне Бэйл сыграл 19 матчей в Ла Лиге и забил 7 голов. Действующий контракт с «Реалом» истекает летом 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Juvenews24