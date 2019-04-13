Тренер «Флитвуда» напал на наставника «Барнсли» после матча

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В рамках 42-го тура Первой лиги Англии «Барнсли» дома обыграл «Флитвуд» (4;2). После матча главный тренер «Флитвуда» Джоуи Бартон напал на менеджера «Барнсли» Даниэля Штенделя.

По окончании матча между наставниками команд случился конфликт в подтрибунном помещении, в результате которого тренер «Флитвуда» Джоуи Бартон напал на своего визави Даниэля Стенделя.

Немецкий тренер «Барнсли» серьезно пострадал, ему оказали медпомощь. Полиция графства Саут-Йоршил начала расследование в отношении Бартона.

«Барнлси» занимает второе место в турнирной таблице, «Флитвуд» идет на 11-й строчке.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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