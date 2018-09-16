Марсело: «Болельщики «Реала» всегда вспоминают Зидана и Рауля, не только Криштиану»

Защитник «Реала» Марсело после матча с «Атлетиком» (1:1) поделился мнением о том, не хватает ли команде сейчас нападающего Криштиану Роналду, который летом ушел в «Ювентус». Также бразилец подвел итоги матча против клуба из Бильбао.

«Я думаю, болельщики «Реала» всегда вспоминают Рауля, Зидана… Не только Криштиану.

Мы разочарованы этой ничьей. Рассчитывали на более справедливый итог, которым была бы победа. Мы приложили все усилия для этого, прибавили во втором тайме, но теперь надо двигаться дальше и думать о следующей игре.

У нас великолепная команда, мы здорово играли, но не смогли победить», – сказал Марсело.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal