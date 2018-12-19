Жозе Моуринью не оставил Райана Гиггза в штабе «Манчестер Юнайтед» из-за его романа с женой брата

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не остался в штабе «Манчестер Юнайтед» из-за Жозе Моуринью. Вице-президент клуба Эд Вудворд хотел сделать 45-летнего валлийца главным помощником Моуринью, вторым номером, однако португалец отказался от этой идеи.

В июне 2016 года сообщалось, что Гиггз сам отказался войти в тренерский штаб «МЮ» из-за желания быть главным тренером. Именно Моуринью наложил вето на сохранение Гиггза в команде, объяснив это тем, что он не может доверять человеку, у которого на протяжении восьми лет был роман с женой брата.

Вместо Гиггза тренер сделал своим ассистентом Руя Фарию.

Вчера «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в АПЛ. В 1/8 финала Лиги чемпионов англичане сыграют с «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: The Times