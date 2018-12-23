Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар был признан спортсменом 2018 года в своей стране. Голосование проходило среди спортивных журналистов.
27-летний игрок обошел победителя чемпионата Европы по легкой атлетике марафонца Коэна Нэрта и призера зимней Олимпиады конькобежца Барта Свингса.
Азар стал третьим футболистом за 5 лет, выигравшим приз – ранее спортсменами года признавались Тибо Куртуа (2014) и Кевин де Брюйне (2015).
Напомним, что сборная Бельгии, капитаном которой был Азар, в этом году заняла 3-е место на ЧМ-2018 в России. Это лучшее выступление команды в истории чемпионатов мира.
Фото: Global Look Press
Источник: Hln.be