Президент «Ювентуса»: «Марио Манджукич является одним из величайших талантов Хорватии»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли назвал нападающего туринской команды Марио Манджукича одним из величайших талантов Хорватии. 32-летний нападающий выступает за «бьянконери» с 2015 года.

«Марио просто невероятный футболист, я его обожаю. Больше мне вам не о чем рассказать. Он хочет выиграть все турниры, в которых принимает участие, как и все мы в «Ювентусе». Хорватия имеет чемпионов во многих видах спорта и признана за это на глобальном уровне. Марио является одним из величайших талантов страны», — сказал 42-летний президент клуба.

В нынешнем сезоне форвард провел четыре матча в Серии А, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года, став с туринской командой трижды чемпионом Италии. После чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России, Манджукич объявил о завершении карьеры в национальной сборной Хорватии

Фото: Global Look Press

Источник: Gazzetta dello Sport