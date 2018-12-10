20 арбитров будут допрошены по делу о договорных матчах на Украине

Автор: Дмитрий Темников 0

МВД Украины проводит расследование в отношении договорных матчей в местном футболе. Правоохранительные органы проведут допросы арбитров. 

По сообщениям СМИ, 20 рефери допросят до начала зимних сборов. Еще в октябре ФФУ отстранила от работы 11 арбитров. В их числе оказались два судьи, ранее обслуживавших игры УПЛ.

Напомним, 22 мая оперативники провели около 50 обысков в девяти областях Украины. В сдаче матчей подозреваются футболисты, тренеры, президенты команд и арбитры.

По итогам проверок стало известно, что в договорных встречах принимали участие около 35 клубов. Эта цифра — 66% от общего числа всех профессиональных команд на Украине.

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров  

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