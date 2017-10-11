Хавьер Маскерано покинет сборную Аргентины после ЧМ-2018

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано анонсировал окончание своей карьеры в национальной команде после ЧМ-2018. Турнир в России станет для него последним на международной арене.

«Я мог завершить свой путь в сборной уже сегодня, но к счастью, все закончилось хорошо. Надеюсь сыграть в России, но этот турнир точно станет для меня последним в футболке сборной Аргентины», — отметил Маскерано.

На счету 33-летнего игрока «Барселоны» в составе сборной первенство молодежного чемпионата мира (2001) и две золотых олимпийских медали (2004, 2008).

Напомним, аргентинская команда в решающем матче отбора на мундиаль в гостях одержала победу над сборной Эквадора (3:1) и завоевала прямую путевку на чемпионат мира-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe