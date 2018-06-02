Маурисио Пеллегрино возглавил «Леганес»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Леганес

Аргентинский тренер Маурисио Пеллегрино возглавил «Леганес». На этом посту 46-летний специалист сменил Асьера Гаритано, который перешел на работу в «Реал Сосьедад».

Ранее Пеллегрино работал в «Саутгемптоне». 46-летний тренер был уволен из команды из-за неудовлетворительных результатов.

Пеллегрино также работал в чемпионате Испании, где возглавлял «Валенсию» и «Алавес».

«Леганес» в минувшем сезоне чемпионата Испании занял 17-е место, финишировав в одной строчке от зоны вылета.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Леганеса»

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