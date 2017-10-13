СМИ: Лионель Месси не отрицает вариант перехода в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может сменить клуб по окончании сезона. Переговоры по продлению контракта с каталонским клубом, который прекратит свое действие летом, все еще не завершены.

Как сообщает источник, ранее 30-летнему аргентинцу предлагали 89 млн евро за подписание договора с условием, что недельная зарплата футболиста составит 557 тыс евро.

Однако нападающим заинтересован «Манчестер Сити», руководство которого неоднократно связывалось с представителями Месси и было готово предложить за футболиста рекордные 400 млн евро.

По информации СМИ, форвард всерьез рассматривает это предложение, поскольку уже задумывался о смене клуба после продажи Неймара в «ПСЖ» и назначения на должность главного тренера Эрнесто Вальверде. Ситуация с политическим статусом Каталонии также способствует его мыслям о новом векторе в своей карьере.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun