«Зенит» может пополнить состав игроком «Интера» Андреа Раноккией

«Зенит» вновь интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией. Как сообщает TMW, ссылаясь на новый выпуск Guerin Sportivo, санкт-петербургский клуб готов сделать предложение о трансфере 29-летнего игрока уже зимой.

По информации источника, на этот раз речь идет об аренде. Летом сине-бело-голубые планировали покупку итальянца, но сделка сорвалась по причине того, что «Интер» не смог найти ему замену.

Сейчас в сфере интересов миланцев оказался Никола Максимович из «Наполи». Это может облегчить переговоры по трансферу Раноккии.

В текущем сезоне Серии А футболист отыграл за «россонери» один матч, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb