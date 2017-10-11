Дмитрий Хохлов: «Нам хочется увидеть заполненные трибуны. «Динамо» нуждается в поддержке»

Новый главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поведал о своем назначении. Также 41-летний специалист рассказал о том, как можно исправить сложившуюся ситуацию.

«Это вызов, мы его приняли, будем двигаться. Парням сказал, что только вместе можем исправить ситуацию, а не по отдельности, к чему и будем стремиться. Сейчас больше знакомимся с командой, способностями игроков. Какие-то вещи будут меняться, требования вводиться, но ничего резко менять не будем.

Любому тренеру хотелось бы больше времени, но его нет. Такова реальность, жаловаться никто не собирается. Сборники прилетят, успеем пообщаться, объясним игровые принципы, которые хотим видеть на поле, и будем дальше работать.

Нам хочется увидеть заполненные трибуны. Команда нуждается в поддержке. Была же кричалка: «В горе и радости». Хочется, чтобы она и в жизни существовала», — рассказал Хохлов.

14 октября Дмитрий Хохлов дебютирует в роли главного тренера «Динамо» в матче против «СКА-Хабаровск». После 12 туров «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба «Динамо»