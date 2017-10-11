Президент Панамы объявил среду выходным днем в связи с выходом национальной сборной на ЧМ-2018

Автор: Вадим Павлов 0

Варела

Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил о выходном дне в стране. 53-летний политик сделал это в связи с первым в истории выходом сборной Панамы на Чемпионат мира.

«В среду будет национальный праздник. Это исторический день для нашей страны. В среду будет выходной день для работников частного и государственного сектора.

Занятия в частных и государственных школах также отменены, чтобы люди могли отпраздновать успех со своими семьями», – заявил Хуан Карлос Варела.

Напомним, сборная Панамы одержала победу над сборной Коста-Рики со счетом 2:1 и впервые в истории пробилась на Чемпионат мира.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер-аккаунт президента Панамы

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