Президент Панамы объявил среду выходным днем в связи с выходом национальной сборной на ЧМ-2018

Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил о выходном дне в стране. 53-летний политик сделал это в связи с первым в истории выходом сборной Панамы на Чемпионат мира.

«В среду будет национальный праздник. Это исторический день для нашей страны. В среду будет выходной день для работников частного и государственного сектора.

Занятия в частных и государственных школах также отменены, чтобы люди могли отпраздновать успех со своими семьями», – заявил Хуан Карлос Варела.

La voz del Pueblo ha sido escuchada; celebra este día histórico para Panamá. Mañana será Día de Fiesta Nacional. pic.twitter.com/RJWNyTs06L — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 11 октября 2017 г.

Напомним, сборная Панамы одержала победу над сборной Коста-Рики со счетом 2:1 и впервые в истории пробилась на Чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер-аккаунт президента Панамы