Деле Алли заинтересовал «Барселону»

«Барселона» намерена приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли. Каталонцы рассматривают 21-летнего полузащитника как альтернативу хавбеку «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

«Барселона» заинтересована в приобретении хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли. Как сообщают испанские СМИ, «сине-гранатовые» намерены купить 21-летнего англичанина, если им не удастся договориться с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо. Также сообщается, что конкуренцию каталонцам в борьбе за талантливого футболиста намерен составить мадридский «Реал».

Согласно имеющейся информации, руководство «Тоттенхэма» обеспокоено интересом испанских грандов к своему лидеру и собирается заключить с Деле Алли новый улучшенный контракт. Сообщается, что зарплата 21-летнего хавбека по новому контракту вырастет почти в два раза.

В текущем сезоне Деле Алли принял участие в 8 играх за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 голевыми передачами. В минувшем сезоне 21-летний англичанин во второй раз подряд стал лучшим молодым футболистом года в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es