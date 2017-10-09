Филиппе Коутиньо попал в список номинантов на «Золотой мяч-2017»

Автор: Вадим Павлов 0

Коутиньо

Издание France Football огласило вторую пятерку из списка 30 номинантов на «Золотой мяч-2017». В список попали полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий «Наполи» Дрис Мертенс.

Французский журнал «France Football» продолжает оглашать список номинантов на «Золотой мяч-2017», называя по 5 номинантов. Во вторую пятерку авторитетное издание включило форварда «Барселоны» Луиса Суареса, защитника «Реала» Серхио Рамоса, голкипера «Атлетико» Яна Облака, хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форварда «Наполи» Дриса Мертенса.

Напомним, в первую пятерку номинантов вошли: форвард «ПСЖ» Неймар, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, хавбек «Реала» Лука Модрич, полузащитник «Челси» Нголо Канте и защитник «Реала» Марсело.

Также напомним, что действующим обладателем награды является Криштиану Роналду, защищающий цвета мадридского «Реала» и сборной Португалии.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

FIFPro назвала 55 лучших футболистов сезона-2016/17

Неймар Коутиньо

Неймар отговаривает Филиппе Коутиньо от перехода в «Барселону»

Возвращение Хантера, командные стили игры и новые легенды. Все, что нужно знать о нововведениях в FIFA 18

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 