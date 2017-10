Филиппе Коутиньо попал в список номинантов на «Золотой мяч-2017»

Издание France Football огласило вторую пятерку из списка 30 номинантов на «Золотой мяч-2017». В список попали полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающий «Наполи» Дрис Мертенс.

Французский журнал «France Football» продолжает оглашать список номинантов на «Золотой мяч-2017», называя по 5 номинантов. Во вторую пятерку авторитетное издание включило форварда «Барселоны» Луиса Суареса, защитника «Реала» Серхио Рамоса, голкипера «Атлетико» Яна Облака, хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форварда «Наполи» Дриса Мертенса.

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d’Or France Football : Suarez, Ramos, Oblak, Coutinho, Mertens #ballondor pic.twitter.com/7XCOGGOmed

— France Football (@francefootball) 9 октября 2017 г.