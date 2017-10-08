Ивелин Попов готов подписать со «Спартаком» новый контракт

Автор: Юлия Древова 0

Ивелин Попов

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время начнет переговоры о подписании нового соглашения с московским клубом. Текущий контракт 29-летнего болгарина прекратит свое действие в конце сезона.

Если полузащитник и руководство клуба не договорятся, с января 2018 года футболист будет иметь право вести переговоры с другими клубами, заинтересованными в его услугах.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Спартаку» поступало два предложения из турецких клубов, но оба раза красно-белые отвечали на них отказом, так как на Попова рассчитывает главный тренер команды Массимо Каррера.

В нынешнем сезоне РФПЛ хавбек отыграл за столичную команду 11 матчей, но не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Gol.bg

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