Врач «Спартака»: «У Реброва очень хорошая динамика восстановления. Счет идет на недели, но никак не на месяцы»

Автор: Вадим Павлов 0

Лига чемпионов. 2 тур. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 26 сентября 2017 г.

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии травмированного Артема Реброва. Также он поведал о характере травмы российского голкипера.

«У Артема частичное повреждение задней крестообразной связки колена. Слово «частичное» означает, что это не операционный случай. Такие вещи лечатся консервативно.

У Реброва очень хорошая динамика, он сам отмечает улучшение состояния. По срокам трудно сказать – думаю, что счет идет на недели, но никак не на месяцы», — рассказал Вартапетов.

Напомним, Артем Ребров получил травму 26 сентября во время встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). На 62-й минуте 33-летний голкипер столкнулся с Мохаммедом Салахом и был заменен на Александра Селихова.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ребров

Экс-вратарь «Ливерпуля»: «Передайте Реброву, чтоб в Ливерпуле не целовал штанги, потому что я знаю людей, которые кое-что делали на эти штанги. Ну, как собаки делают»

«Ливерпуль» и «МЮ» оплатит болельщикам визы в Россию на матчи Лиги чемпионов

Александр Самедов

Александр Самедов: «Спартак» способен выйти в плеф-офф Лиги чемпионов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 