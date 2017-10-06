Врач «Спартака»: «У Реброва очень хорошая динамика восстановления. Счет идет на недели, но никак не на месяцы»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии травмированного Артема Реброва. Также он поведал о характере травмы российского голкипера.

«У Артема частичное повреждение задней крестообразной связки колена. Слово «частичное» означает, что это не операционный случай. Такие вещи лечатся консервативно.

У Реброва очень хорошая динамика, он сам отмечает улучшение состояния. По срокам трудно сказать – думаю, что счет идет на недели, но никак не на месяцы», — рассказал Вартапетов.

Напомним, Артем Ребров получил травму 26 сентября во время встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). На 62-й минуте 33-летний голкипер столкнулся с Мохаммедом Салахом и был заменен на Александра Селихова.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс