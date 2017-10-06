Александр Кокорин: «Аргентинцы не понимают даже элементарные слова на английском, приходится общаться жестами»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о Роберто Манчини и Мирче Луческу. Также российский нападающий поведал об аргентинских новичках клуба.

«Держит ли Манчини дистанцию? Нет, он ведет персональные беседы. Но для него ближе итальянский, хотя он хорошо владеет английским. Строгим его таким точно не назову. Скорее, он уверен в себе и является профессионалом в своем деле. Никогда не кричит, старается все объяснять спокойно. Хотя, может быть, просто еще ситуации не было. Луческу более эмоциональный, и он любил покричать. Не в том смысле, кричать, чтобы обидеть. У него просто манера токая – докричаться до футболиста. Не всем это нравится. И мне, когда я играл рядом, слышать постоянно его крик – так себе… Но в целом он – хороший дядька.

По статистике этот сезон для меня самый удачный в карьере. По ощущениям, наверное, тоже. Объясню почему: это и новая команда, и то, что мы собираем по 50 тысяч зрителей на каждую игру. Это нереальные эмоции.

Меняются ли мои задачи на поле в зависимости от того, с кем я играю? Конечно, меняются. Когда выходит Дзюба, я стараюсь играть больше под ним и подбирать мячи, потому что Артем хорошо борется. В таких ситуациях моя задача подобрать мяч и разогнать атаку. С Дриусси мы можем выполнять одинаковые функции. Как он может оказаться последним нападающим, так и я. Он скоростной футболист и хорош в подыгрыше.

Получается ли общаться со всеми аргентинцами? Получается. И они этого хотят, но они плохо говорят на английском, что для нас все удивительно. Они в основном общаются на испанском, и этот барьер немного мешает. Кто из них самый компанейский? Они все компанейские, но мы общаемся с ними жестами, потому что они не понимают даже элементарные слова на английском», — рассказал Кокорин.

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился 15 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Россия-24