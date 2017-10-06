Константин Рауш: «В сборной говорю только на русском»

Защитник «Кельна» Константин Рауш поделился тем, как проходит его адаптация в российской сборной. По словам 27-летнего футболиста, это было не так уж сложно, потому что он никогда не забывал, где родился.

«На днях пришли все документы из ФИФА, все формальности улажены, и я официально стал игроком сборной России. Очень рад, что моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе сборной.

Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в «Ганновере», где прошел путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в «Штутгарте», «Дармштадте», сейчас в «Кельне». На моем счету уже более 200 игр в бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я – русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь.

Поначалу, конечно, было немного непривычно – новые партнеры, из которых я знал только Романа Нойштедтера, нужно было говорить только по-русски, и так далее. Но через пару дней все было уже в порядке. И тренеры, и партнеры меня хорошо приняли, и сейчас я приехал с очень хорошим настроением. Тогда в команде было много кандидатов в сборную, сейчас чуть другой состав, но многих я уже знаю. Мне очень нравится атмосфера в команде, так что – да, могу сказать, что это уже и моя команда. Надеюсь, что и на поле мы сыграемся.

В сборной мы говорим только по-русски. Конечно, хорошо, что рядом есть Рома Нойштедтер, который может подсказать, если какое-то слово или выражение мне непонятны, но и с ним мы стараемся говорить на русском. Да я и сам ощущаю, что с каждым днем увереннее чувствую себя в плане языка.

Прозвище в сборной? Пока в основном Костей называют, но некоторые уже Кокой, как в Германии,» — рассказал Рауш.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА