«Фенербахче» согласен разорвать контракт с Робином ван Перси ради его возвращения в Голландию

Руководство «Фенербахче» готово расторгнуть договор с нападающим Робином ван Перси. 34-летний нидерландский форвард станет свободным агентом по окончании сезона.

Ван Перси согласовал со своим бывшим клубом «Фейеноордом» условия контракта еще в июле, однако турецкая команда тогда отказалась отпускать футболиста.

После ухода голландца «Фенербахче» намерен внести в заявку 18-летнего форвада сборной Македонии Элифа Элмаза, купленного у «Работнички» минувшим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Aksam