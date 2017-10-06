«Фенербахче» согласен разорвать контракт с Робином ван Перси ради его возвращения в Голландию

Автор: Юлия Древова 0

Робин ван Перси

Руководство «Фенербахче» готово расторгнуть договор с нападающим Робином ван Перси. 34-летний нидерландский форвард станет свободным агентом по окончании сезона.

Ван Перси согласовал со своим бывшим клубом «Фейеноордом» условия контракта еще в июле, однако турецкая команда тогда отказалась отпускать футболиста.

После ухода голландца «Фенербахче» намерен внести в заявку 18-летнего форвада сборной Македонии Элифа Элмаза, купленного у «Работнички» минувшим летом.

Фото: Global Look Press
Источник: Aksam

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