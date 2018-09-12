Джон Терри: «После серьезных раздумий, я принял решение отказать «Спартаку»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Джон Терри

Защитник Джон Терри не перейдет в «Спартак». После долгих размышлений об этом сообщил сам 37-летний игрок.

«После серьезных раздумий, я принял решение отказать «Спартаку». Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему и его фанатам хорошего завершения сезона.

Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы пришли к выводу, что это будет неправильным решением для нас на данный момент», – написал Терри.

В прошлом сезоне защитник выступал в чемпионшипе за «Астон Виллу». Терри мог перейти в «Спартак» на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Джона Терри

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