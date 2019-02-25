Неймар: «Тогда, когда мне больше всего нужна была помощь, лучший в мире игрок оказал мне свое расположение»

Игрок «ПСЖ» Неймар заплакал, рассказывая о Лионеле Месси. Нападающий вспомнил, как аргентинец поддерживал его, когда он играл в «Барселоне».

«Сейчас расскажу это всем. Тогда, когда мне больше всего нужна была помощь, лучший в мире игрок оказал мне свое расположение.

Может ли Месси уговорить меня вернуться? Сложно, очень сложно сказать. Честно говоря, очень сложно, потому что Лео был для меня особенным парнем в «Барселоне».

Когда я перешел в «Барсу», он сказал мне: «Я здесь, чтобы тебе помочь», – сказал Неймар.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca