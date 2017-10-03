Карло Анчелотти: «В «Баварии» все говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий, что подготовка плохая»

Экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о давлении на него во время работы в мюнхенском клубе. Итальянский специалист заявил, что его обвиняли в неумении тренировать.

«В «Баварии» все говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий, что подготовка плохая. Они могут говорить все, что хотят. Я итальянский тренер, для которого молчание – добродетель. Так что лучше молчать и думать», — заявил Карло Анчелотти.

Ранее стало известно, что группа футболистов мюнхенского клуба дополнительно тренировалась втайне от Анчелотти, а полузащитник Арьен Роббен выступил с заявлением, что его сыновей в молодежной команде тренируют лучше, чем это делал итальянец в «Баварии».

Напомним, 28 сентября после поражения от «ПСЖ» в рамках группового этапа Лиги чемпионов Анчелотти был отправлен в отставку.

Итальянский специалист возглавлял «Баварию» с 2016 по 2017 год. За это время Карло Анчелотти дважды выиграл с мюнхенским клубом Суперкубок Германии, а также стал чемпионом страны.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport