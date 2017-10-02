«Ювентус» отказался от покупки Андре Гомеша из-за завышенной стоимости и зарплаты футболиста

Хавбек «Барселоны» Андре Гомеш летом мог стать игроком «Ювентуса». Однако «бьянконери» отпугнула сумма трансфера и оклад португальца.

Каталонцы собирались выручить от продажи Гомеша 50 млн евро. Кроме того, зарплата 24-летнего полузащитника составляет 5,2 млн евро в год. Туринцы готовы были предложить футболисту арендное соглашение, но сине-гранатовых такой вариант не устроил.

В текущем сезоне Примеры Гомеш появился на поле трижды и в общей сложности отыграл 28 минут, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato