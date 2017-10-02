Жерар Пике: «Я горжусь своим народом. Если это проблема для сборной, готов уйти»

Автор: Юлия Древова 0

Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что добровольно готов покинуть сборную Испанию, если к тому вынудит политическая ситуация. Футболист не может простить властям страны желание воспрепятствовать проведению референдума за независимость Каталонии.

«В годы франкизма у нас не было возможности высказывать свои мысли. Я каталонец, чувствую себя каталонцем и очень горжусь народом, их поведением в последние семь лет. Знаю, в Испании есть люди, которые осуждают произошедшее сегодня и верят в демократию.

Если тренер сборной или любой из руководителей федерации футбола посчитают, что я представляю проблему для национальной команды, то уйду из сборной перед ЧМ-2018», — рассказал Пике.

Напомним, 1 октября в Каталонии организовали референдум по вопросу выхода региона из состава королевства. Испанская полиция по приказу руководства вступила в столкновение с его сторонниками.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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