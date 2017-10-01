Борис Ротенберг-младший: «Хочу быть на ведущих ролях, но интересы команды выше моих собственных»

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший рассказал о том, насколько важна правильная атмосфера в коллективе. 31-летний футболист в приоритет над личными ставит командные интересы.

«Мне кажется, что единство в коллективе и понимание общей цели не менее важны, чем подбор футболистов, тактика и так далее. В больших клубах объединить коллектив – задача сложная. Потому что собираются амбициозные люди, и все хотят играть в основном составе. Теоретически брожение в коллективе и взаимные обиды могут привести к тому, что команда не добьется поставленных целей. Не из-за футбола даже, а из-за плохой атмосферы.

Я чувствую в себе силы оставаться командным игроком при любых обстоятельствах. Прихожу в коллектив не только играть, но и работать на него. У меня всегда была внутренняя установка: интересы команды выше собственных. Да, я тоже хочу играть, быть на ведущих ролях. Но действительность такова, что в «Локомотиве» чаще оказываюсь среди запасных. Это решение тренера, которое не обсуждается. Я знаю, что от моего отношения и от качества моей работы напрямую зависит общий результат. Поэтому я стараюсь всегда быть в хорошем настроении, помогать конкурентам на позиции и всем ребятам, с которыми мы объединены общей целью. Да, бывает тяжело переделать себя и подчинить общим интересам, но во благо команды это обязан сделать каждый, кто считает себя профессионалом.

Не все тренеры ставили меня в состав. Но каждый из них знал, что ради команды я готов на все. Если будем готовы биться друг за друга, нас не остановить. Сейчас «Локомотиву» удается быть единым целым. Да, удручили поражения от «Тосно» и «Амкара», а также вылет из Кубка России. Но общий набор результатов уже другой, в чемпионате мы преследуем лидера.

Нужна особая химия. Все ребята профессионально делали свою работу в прошлом сезоне. Но чего-то не хватало, в чемпионате команда шла посредственно. В этом году есть приобретенные игроки, есть ушедшие, но в целом те же лица. Сейчас у команды другой характер, есть сдвиг вперед. Тренерскому штабу удалось сплотить коллектив. Верю, что в этом сезоне мы сможем сделать что-то большее», — отметил Ротенберг.

Напомним, в текущем сезоне РФПЛ защитник в трех матчах выходил на поле в самой концовке встречи и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Локомотив»