Тимур Жамалетдинов: «Гол в Лиге чемпионов? Можно поставить галочку в дневнике, но не больше»

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о том, изменилась ли его жизнь после забитого мяча в Лиге чемпионов. 20-летний нападающий заявил, что останавливаться на достигнутом не собирается.

«Мне поначалу не верилось в происходящее, но теперь понимаю, что все это действительно случилось, что это уже не сон.

Испытываю радость, но вместе с тем хочется большего. А большее возможно только в том случае, если буду продолжать работать, играть, забивать. Можно сказать, пока я сделал первый шажок во взрослый футбол.

Конечно, никакой турнир не сравнится с Лигой чемпионов, забить там – большая футбольная мечта для любого молодого игрока. Галочку в дневнике поставить можно, но не больше (улыбается).

Я понимаю, что сейчас нужно смотреть только вперед, настраиваться на каждый матч и стараться максимально хорошо проявлять себя в каждую минуту, что тренеры доверяют тебе находиться на поле. У всей нашей молодежи в этом году есть отличный шанс заявить о себе.

Изменилось ли отношения партнеров? Но у нас очень дружная команда, атмосфера в коллективе замечательная. Более опытные ребята постоянно подсказывают, могут и «напихать», но никогда не делают этого просто так, только по делу.

Я вижу единственный путь: выполнять то, что они говорят, потому что они старше и лучше знают, как правильно. Спорить с ветеранами даже мысли не возникает. Они в футболе дольше, чем ты, и видели в нем гораздо больше.

Все молодые игроки проходят через такое воспитание, это неотъемлемая часть взросления», — отметил Жамалетдинов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА