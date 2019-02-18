Рафаэль Бенитес: «Перед игрой я говорил с Виктором Гонаренко, это умный специалист»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мыслями о ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче. Специалист рассказал, какое впечатление оставила игра московского клуба против его команды.

«У вас хорошая команда. Перед игрой я говорил с вашим главным тренером, это умный специалист. ЦСКА хорошо играл в пас, так что нам пришлось быстро подстраивать под это защиту и вносить коррективы по ходу матча.

Вы могли видеть, что во втором тайме у соперника прошло несколько пасов за спину наших защитников. Это было достаточно опасно. Хорошая команда и хороший тренер», — сказал Бенитес.

На 16-й минуте счет открыл нападающий «Ньюкасла» Хосе Саломон Рондон. Ответный гол «армейцы» забили в конце первого тайма — его автором стал форвард Абель Эрнандес.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ЦСКА