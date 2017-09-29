Нападающий «Халл Сити» Фрейзер Кэмпбелл: «Слуцкий — отличный парень, команда его полностью поддерживает. Мы все одно целое»

Нападающий «Халл Сити» Фрейзер Кэмпбелл высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком. Форвард заявил, что игроки полностью поддерживают российского специалиста.

«Наш тренер, Леонид Слуцкий, — отличный парень, команда его полностью поддерживает. Мы все одно целое. Нам просто нужно стать более последовательными и стабильными. В каждой игре были отрезки, в которых мы доминировали, но не могли воплотить это преимущество в голы.

Впереди нас ждет перерыв на матчи сборных, поэтому мы можем передохнуть и отдать все силы, чтобы добиться необходимого результата» — заявил Кэмпбелл.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа «Халл Сити» занимает 17-е место из 24-х после 10 туров, имея в своем активе 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Халл Сити»