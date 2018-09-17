Юрий Семин: «У «Локомотива» есть кем заменить Федора Смолова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Федора Смолова. Форвард пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».

«Когда сильный игрок пропускает такие матчи, это определенная проблема. Но нам есть кем его заменить.

Это типичная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет», – сказал Семин.

Смолов не сыграет с «Галатасарай» из-за дисквалификации, которую получил в 2017 году во время выстуления за «Краснодар». Матч «Галатасарай» – «Локомотив» состоится завтра, 18 сентября, в 22.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс