Представителям «Газпрома» позволяли находиться в раздевалке «Зенита»

Стало известно, как «Зенит» и тогдашний генеральный директор клуба Максим Митрофанов обосновывали стоимость спонсорских контрактов с «Газпромом». Это произошло при расследовании нарушений правил финансового фэйр-плей петербургским клубом в 2012-2013 годах.

Митрофанов направил в УЕФА письмо, в котором говорилось, что клуб часто выполняет просьбы «Газпрома», которые никак не прописаны в соглашениях. «Зенит» предоставлял компании сервисы гостеприимства, недоступные другим спонсорам.

В частности, представителям «Газпрома» позволяли находиться в раздевалке команды, предоставляли места на официальных ужинах и мероприятиях, выделял VIP-билеты.

Утверждается, что игроки «Зенита» были обязаны поздравлять работников «Газпрома» с днем рождения, их партнеров и чиновников. Также футболисты участвовали в мероприятих компании, различных фотосессиях, социальных программах и даже посещали офисы, чтобы давать автографы.

Фото: Global Look Press

Источник: The Black Sea