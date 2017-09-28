Константин Кучаев: «В раздевалке было немного стеба по поводу гола»

Хавбек ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» (1:4). 19-летний полузащитник стал автором единственного гола армейцев в этой встрече.

«Игра получилась тяжелой. В первые 30 минут было много ошибок, из-за которых пропустили три гола. Вернуться в игру было сложно, но мы старались переломить ход матча, создавали моменты. К сожалению, не удалось их реализовать.

В первом тайме было видно, что у них очень быстро ходит мяч, они [«Манчестер Юнайтед» прим. еж-ка «Футбол»] хорошо открываются, не боятся принимать мяч даже около своей штрафной, делать рискованные передачи.

Я решил открыться за спину защитникам. Большая заслуга Сани Головина, который сделал хороший пас черпаком, мне оставалось просто ударить по воротам. Каких-то больших эмоций не испытываю, поскольку проиграли 1:4. Хорошо, что получилось забить. Надеюсь, удастся продолжить в том же духе.

Шутили ли ребята в раздевалке, что после таких голов можно карьеру заканчивать? Немного стеба было, но это нормально», — рассказал Кучаев.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА встретится со швейцарским «Базелем». Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 18 октября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА