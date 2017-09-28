Массимо Каррера: «Вы думаете, мне самому не хочется понять, откуда столько травм? Хочется! И я пытаюсь в этом разобраться»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии травмированных футболистов. Также итальянский специалист поведал о причинах столь сильной травматичности красно-белых в текущем сезоне.

«Насколько серьезна травма Реброва? Мы узнаем это только сегодня. А пока можно только еще раз поблагодарить и Реброва, и заменившего его по ходу матча Селихова за то, как они проявили себя в этом матче. Оба – молодцы, как, впрочем, и все остальные!

Почему в заявке не было Комбарова? В субботнем матче чемпионата России он получил повреждение. Надеюсь, у игроков, которых заменил по ходу матча, ничего серьезного. Вчера у нас был выходной день, а сегодня узнаем, что нас ждет дальше: сколько ребят еще осталось в строю.

Отказываюсь ли я признавать то, что мой тренерский штаб допустил ошибки в предсезонной подготовке? Все люди допускают какие-то ошибки. Вы думаете, мне самому не хочется понять, откуда столько травм? Хочется! И я пытаюсь в этом разобраться. И разобраться прежде всего не ради сторонних наблюдателей, а для самого себя, чтобы в другой раз как-то избежать подобной ситуации.

Анализируя происходящее, я прихожу к мысли о том, что определенное количество травм было, к сожалению, почти неизбежно. Наши ребята выжали из себя в прошлом сезоне не сто, а сто пятьдесят процентов сил и энергии. После такого сезона нужен полноценный отдых, а он ведь мало у кого получился – с учетом Кубка Конфедераций и прочих матчей национальных сборных. Из-за чемпионата мира-2018 сдвинулось начало сезона 2017/2018, что еще больше сузило рамки для летнего отдыха. Плюс к этому «Спартаку» пришлось форсировать подготовку с учетом матча на Суперкубок России, который мы, кстати, выиграли. У нас не настолько длинная скамейка, чтобы безболезненно выйти из такой непростой ситуации, да еще с учетом борьбы сразу на трех фронтах. Вот и получилось, что многие ребята играют второй подряд сезон практически без отдыха, а любой человеческий организм – не вечная батарейка.

Помимо физических нагрузок ребята испытывают повышенное эмоциональное давление, ведь футболка «Спартака» накладывает дополнительную ответственность, тем более если ты действующий чемпион страны и все только и ждут от тебя ошибки. На фоне пика физических и эмоциональных нагрузок второй половины прошлого сезона произошел вполне объяснимый для простых смертных физиологический спад. Плюс календарь чемпионата России 2017/2018 подарил нам на старте сезона матчи со всеми главными конкурентами. Повторяю, что не отрицаю собственных ошибок, но есть объективные вещи, которые в какой-то момент заставляют тебя притормозить, а иной раз и вовсе отступить, чтобы набраться нового опыта и новых сил для других побед.

Возвращаясь на этом фоне именно к матчу с «Ливерпулем», я вам скажу, что его результат очень важен для меня не только с точки зрения турнирного положения в группе, но и с точки зрения поднятия боевого духа всей команды. «Спартак» показал, что он жив, несмотря на многочисленные попытки со стороны доказать обратное. Вот это меня очень порадовало», — рассказал Массимо Каррера.

Напомним, из-за травм в лазарете «Спартака» сейчас находятся Артем Ребров, Джано Ананидзе, Дмитрий Комбаров, Квинси Промес, Георгий Тигиев, Роман Зобнин, Денис Глушаков и Артем Тимофеев. Также неизвестна тяжесть повреждений Александра Самедова и Ивелина Попова, замененных по ходу матча с «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ