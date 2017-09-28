Филиппе Коутиньо: «Все то, что было, осталось в прошлом. Я здесь для того, чтобы защищать цвета клуба»

Автор: Вадим Павлов 0

Коутиньо

Хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо заявил, что трансферные слухи остались в прошлом. Сейчас бразилец намерен показывать свой максимум за «Ливерпуль».

«Я спокоен, и все то, что было, осталось в прошлом. Я здесь для того, чтобы защищать цвета клуба и показывать на поле свой максимум», — заявил Коутиньо.

Напомним, минувшим летом Филиппе Коутиньо был близок к переходу в «Барселону» и требовал трансфера, однако руководство «Ливерпуля» отказалось отпускать полузащитника.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в 5 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 результативным пасом.

Фото: Global Look Press
Источник: Liverpool Echo

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