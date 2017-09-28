Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» пройдет при полных трибунах и под закрытой крышей

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Реал Сосьедад» ожидается аншлаг. Команды сыграют под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург».
Как сообщает пресс-служба «Зенита», сегодня ожидается аншлаг на матче «Зенит» — «Реал Сосьедад». Встреча пройдет в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Отмечается, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта. Коме того, на арене будет использована система определения голов.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в черном; гости — в красной форме, голкипер — в зеленом.
Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» состоится 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»