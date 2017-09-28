Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» пройдет при полных трибунах и под закрытой крышей

Автор: Вадим Павлов 0

Зенит

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Реал Сосьедад» ожидается аншлаг. Команды сыграют под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург».

Как сообщает пресс-служба «Зенита», сегодня ожидается аншлаг на матче «Зенит» — «Реал Сосьедад». Встреча пройдет в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отмечается, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта. Коме того, на арене будет использована система определения голов.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в черном; гости — в красной форме, голкипер — в зеленом.

Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» состоится 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

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