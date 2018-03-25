Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус»

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Милинкович-СавичПолузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в другой клуб из Серии А. Об этом сообщают итальянские СМИ. 

По некоторым данным, руководство «Ювентуса» заинтересовалось 23-летним сербом. Покупка полузащитника станет главной трансферной целью для туринцев. Напомним, Милинковичем-Савичем также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Серии А футболист провел за «Лацио» 37 матчей во всех турнирах. В этих играх он забил 11 голов и стал автором 4 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

 

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