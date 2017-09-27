Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов: «У Самедова просто спазм. С Поповым проблем нет»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере травм некоторых футболистов московского клуба. Также он заявил, что Александр Самедов и Ивелин Попов избежали серьезных повреждений.

«У Самедова просто спазм. С Поповым проблем нет. Динамика выздоровления травмированных положительная. Промес, Зе Луиш и Глушаков идут на поправку, нужно ещё немного времени», — заявил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионом «Спартак» — «Ливерпуль» несколько футболистов красно-белых покинули поле из-за полученный повреждений. На 84-й минуте Лоренсо Мельгарехо вышел вместо хромающего Ивелина Попова, а на 93-й минуте Педро Роша заменил Александра Самедова, до этого продолжительное время лежавшего на газоне.

Красно-белые сыграли вничью со счетом 1:1 с командой Юргена Клоппа.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат