Зинедин Зидан не планирует усиливать состав «Реала» в зимнее трансферное окно

Автор: Вадим Павлов 0

Зидан

«Реал» не будет покупать новичков в зимнее трансферное окно. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан считает, что в команде много сильных футболистов и усиление ей не требуется.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно и уже поставил руководство клуба в известность о своем решении. Сообщается, что наставника «сливочных» полностью устраивает имеющийся в его распоряжении подбор игроков.

45-летний специалист считает, что в его команде сейчас хватает сильных исполнителей, поэтому усиление ей не требуется.

Также сообщается, что Зидан может изменить свое мнение только в том случае. если кто-то из ключевых футболистов «Реала» получит серьезную травму.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Реал» после 6 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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