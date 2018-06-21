ЧМ-2018. Группа С. 2-й тур. Австралия добыла ничью в матче с Данией

Во втором туре группе C между собой встретились Дания и Австралия. Для сохранения шансов на выход в плей-офф ЧМ представителям азиатской конференции нужно было набирать очки.

Группа C. 2-й тур.

ДАНИЯ — АВСТРАЛИЯ — 1:1 (1:1).

Самара. 21 июня.

Стадион «Самара Арена». 40757 зрителей.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен, Систо, Делейни, Шоне, Эриксен, Поульсен (Брайтвайт, 59), Йоргенсен (Корнелиус, 68).

Австралия: Райан, Миллигэн, Сэйнсбари, Бехич, Рисдон, Муй, Единак, Рогич (Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 69), Леки, Наббаут (Юрич, 75).

Голы: 0:1 — Эриксен (7), 1:1 — Единак (38, с пенальти).

Предупреждения: Поульсен (37), Систо (85).

7 (0) удары (в створ) 11 (6)

14 фолы 14

2 угловые 6

2 офсайды 1

22 % владения мячом 78

Датчане активно стартовали и уже на 7-й минуте вышли вперед: Эриксен завершил комбинацию и в касание расстрелял австралийские ворота. Но постепенно «соккеруз» сумели наладить дела в атаке, а под конец первого тайма заработали свой второй пенальти на турнире. После навеса в штрафнюу площадь Поульсен сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр назначил 11-метровый только после просмотора видеоповтора. В итоге стандартное положение реализовал капитан Единак, для которого этот гол стал вторым на ЧМ (французам он также забил с 11-метрового). Во втором тайме больше моментов для гола имели номинальные гости, но им не хватило исполнительского мастерства в решающих моментах. В конце встречи Шмейхель совершил несколько сейвов, которые помогли Дании сохранить ничейный результат.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»