Арсен Венгер: «Лига чемпионов уже не столь привлекательна»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что групповой этап Лиги чемпионов перестал оправдывать ожидания. Тем не менее его команде не хватает участия в этом турнире.

«Думаю, на групповом этапе интересных матчей немного. Вы выберете [для просмотра] только одну или две игры. Групповой этап Лиги чемпионов сейчас стал рутиной. Взгляните на аудиторию. Турнир уже не столь привлекателен.

«Участие в Лиге чемпионов? Честно говоря, да, не хватает. Но я должен сказать, что у меня было порядка 200 матчей в Лиге чемпионов, поэтому могу считать себя привилегированным», — рассказал француз.

Напомним, «канониры» играли в Лиге чемпионов 19 сезонов подряд, однако в этом сезоне оказались за бортом главного еврокубкового турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph