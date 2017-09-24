Джордан Хендерсон: «С нетерпением ждем матч со «Спартаком»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что «красные» с нетерпением ждут встречи со «Спартаком». Также английский полузащитник прокомментировал победу над «Лестером» в 6-м туре АПЛ.

«Мы боролись до конца и показали характер. Мы можем играть лучше, но в нашей игре уже заметны улучшения. Я чувствовал, что мы неплохо защищаемся большую часть матча, плюс Миньоле блестяще парировал удар с пенальти.

Мы заслужили два гола в первом тайме, поскольку играли отлично. В целом мы в восторге от результата и нашего выступления, с нетерпением ждем следующую игру. Думаю, мы успешно восстановимся к тяжелому матчу со «Спартаком», — заявил Хендерсон.

Напомним, в минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» встречался с «Лестером» (3:2), а Джордан Хендерсон стал автором победного гола.

Встреча «Спартака» и «Ливерпуля» начнется 26 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: BT Sport