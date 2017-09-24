Веллитон подписал контракт с клубом из ОАЭ

Автор: Вадим Павлов 0

Веллитон

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон стал игроком «Аль-Шарджи» из ОАЭ. Соглашение рассчитано на два года. 

«Я счастлив подписать контракт с «Аль-Шарджей» после некоторых проблем с моим бывшим клубом. Хочу забыть все то, что случилось с «Кайсериспором», и сосредоточиться на этом сезоне с моим новым клубом.

Я хотел бы поблагодарить клуб за веру в меня, надеюсь, я отвечу забитыми голами», — рассказал Веллитон.

Напомним, последним клубом Веллитона был турецкий «Кайсериспор». Сообщалось, что бразилец расторг с клубом контракт из-за задолженностей по зарплате.

Напомним, Веллитон выступал за московский «Спартак» с 2007 по 2014 год. За это время он провел 132 матча и отметился 61 забитым голом. 30-летний бразилец входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Record

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Энгелс

«Спартак» близок к приобретению защитника сборной Бельгии

Якин

Мурат Якин возглавил швейцарский «Грассхоппер»

Дарко Миланич

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич: «Спартак» — слабейшая команда в нашей группе? Не согласен, это отличная команда»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 