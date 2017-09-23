Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «ПСЖ». Французам придется побороться за этот трансфер, поскольку на футболиста, по словам его агента, уже претендуют команды из Милана, Мадрида и Манчестера.

Как сообщает источник, на приобретении 22-летнего серба настаивает спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике.

Действующее контрактное соглашение Милинковича-Савича с римлянами рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне футболист отыграл за «Лацио» семь матчей и отметился голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato