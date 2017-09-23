Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Автор: Юлия Древова 0

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «ПСЖ». Французам придется побороться за этот трансфер, поскольку на футболиста, по словам его агента, уже претендуют команды из Милана, Мадрида и Манчестера.

Как сообщает источник, на приобретении 22-летнего серба настаивает спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике.

Действующее контрактное соглашение Милинковича-Савича с римлянами рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне футболист отыграл за «Лацио» семь матчей и отметился голом.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Массимо Каррера

«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы, «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Мбайе Ньянга, Златан Ибрагимович может войти в тренерский штаб «МЮ». Главные новости дня

Блез Матюиди

«Ювентус» объявил о приобретении Блеза Матюиди

Крыховяк

«Милан» хочет арендовать Гжегожа Крыховяка

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 